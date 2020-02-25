Наставник "Барселоны": найдем, кем заменить Бускетса и Видаля

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи".



Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Из-за дисквалификации "Барселоне" не помогут Артуро Видаль и Серхио Бускетс.



"Для нас это положительный результат. Мы контролировали большую часть матча. "Наполи" играл в свой футбол, они отлично оборонялись. У них были контратаки, но мы их отлично останавливали. Бускетс и Видаль не сыграют в ответном матче, но мы найдем решение, как компенсировать их отсутствие", - приводит слова Сетьена пресс-служба УЕФА.