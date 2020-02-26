Короли Лиги чемпионов против её неудачников, Роналду в погоне за новым "Золотым мячом"

Вторым номером
Если бы матчи начинались в разное время, игру «Лиона» с «Ювентусом» можно было бы назвать разогревом к главному представлению вечера, но нет – их встреча скорее будет вариантом для запуска на телефоне или планшете при просмотре трансляции из Мадрида на большом экране.
Благодаря Криштиану «Ювентус», конечно, получил дополнительное внимание к своим матчам, но противостояние с «Лионом» выглядит уж слишком неровным. Туринцы пусть и не выглядят неуязвимой машиной в Серии А, как при Аллегри, всё же находится на совсем ином уровне. «Юве» пусть не уверенно, но лидирует, а «Лион» идет во Франции на 7-й строчке с 7-очковым отставанием от лигочемпионской тройки.
Опередившие «Зенит»
Вы вряд ли успели забыть ту декабрьскую ночь, начало которой складывалось для «Зенита» идеально: «РБ Лейпциг» забил в Лионе дважды, а питерцы в первом тайме не пропустили от «Бенфики». Но начало вторых таймов раскурочило все расклады: питерцы пропустили, «Лион» усилиями Ауара отыграл один мяч.
С российским клубом стало всё понятно очень быстро: он поплыл по течению и пропустил второй, так что оставалось следить только за немотивированным «Лейпцигом», который до 82-й минуты удерживал в гостях победный результат, устраивавший «Зенит». Но на 82-й Депай счёт сравнял. На 86-й минуте только чудо (фамилия его – Марсаль) спасло «Лион» от пропущенного мяча – «Олимпик» выбрался в плей-офф!
Герой того матча Мемфис Депай рассчитывает успеть восстановиться от травмы до Евро, но ни о какой помощи «Лиону» речи, конечно, не идёт.
Против «Лиона» и статистика
В былые времена «Лион» даже без денег катарских шейхов умудрялся быть во Франции таким же доминантом, как «ПСЖ», но с Лигой чемпионов у команды не складывалось. Лишь в сезоне 2009/10 «Олимпику» удалось продраться в полуфинал. С тех пор «Лион» трижды играл в 1/8 финала, но все попытки заканчивались вылетом, как и другие три до этого.
«Ювентус» напротив лишь однажды из последних шести заходов (в сезоне 2015/16) не добрался до 1/8 финала. Нет предпосылок думать, что «Лион», который был неспособен в феврале обыграть дома «Амьен» и «Страсбур», станет новой занозой.
«Криштиану должен остановиться на границе Лиона и решить, что он не хочет играть»
Таков был ответ главного тренера «Лиона» Руди Гарсии на вопрос о том, в чем шанс команды остановить Роналду. И, похоже, Гарсия прав: в 2020 году Криштиану забил абсолютно во всех матчах, где принимал участие – на его счету 13 голов в 9 играх! И это португалец ещё не играл в своём любимом турнире – Лиге чемпионов!
Минус один фаворит Лиги чемпионов уже в 1/8 финала
И круто, и печально, что «Реал» и «Манчестер Сити» встречаются уже сейчас. С одной стороны, мы увидим противостояние мечты, с другой – одна из немногих команд, которой точно по силам дойти до финала, вылетит возмутительно рано, в то время как между собой участника 1/4 финала выясняют «Аталанта» и «Валенсия», «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг».
Прошлогодние «Аякс» и «Тоттенхэм» показали, что возможно всякое, но вряд ли подобными сюрпризами Лига чемпионов будет баловать каждый год. Вполне вероятно, что победитель пары «Реал» – «Сити» дойдёт до финала. За Мадридом – лигочемпионская магия Зидана, за Манчестером – концентрация на одном самом важном турнире, от которого команду хотят отстранить.
Куда без обмена комплиментами?
Футбол – не UFC, где соперники пропитаны ненавистью и презрением друг к другу. В этом кроются определённые резервы по раскрутке матчей и градусу противостояния, даже тренеры злейших врагов нахваливают команду соперника и друг друга.
Так произошло и на этот раз: Зидан назвал Гвардиолу лучшим тренером мира, а Пеп характеризовал «королевский» клуб как «королей Лиги чемпионов».
Долгожданное возвращение Лапорта и новая травма Азара
Расклад в пользу «Сити» чуть склоняет ситуация с кадрами, которые должны были определять игру команд, но делать этого долгое время не могли. «Сити» сыграл на ноль две игры подряд впервые с сентября – и это совпало с возвращением Эмерика Лапорта. Француз сыграл по часу, но, видимо, уже внёс свой вклад в укрепление ненадёжной обороны «горожан». Да и с «Шеффилдом» ещё 21 января команда не пропустила – во всех трёх матчах 2020 года с Лапортом у «Сити» «сухарь». Во всех без него, кроме кубковой игры с «Фулхэмом», – хотя бы один пропущенный мяч.
Эден Азар стать ключевым элементом игры «Реала» ещё не успел: бельгиец, отличавшийся отменным здоровьем в «Челси» (Пеп вспомнил, что «имел честь страдать от него в Англии»), в Мадриде никак не заиграет. Зидан очень рассчитывал на него в плей-офф, но Эден снова получил травму и, видимо, «Реалу» придётся дойти до финала, чтобы Азар ещё сыграл в Лиге чемпионов 2019/20.
Полная непредсказуемость: голы, исход и даже составы
Противостояние «Реала» с «Сити» хорошо ещё и тем, что совершенно неясно, чего от него ждать. Ни в каком аспекте не ясно ничего. Судите сами.
Будет ли матч весёлым? От таких команд по умолчанию ждёшь много голов, но Пеп во многих важных матчах отходит от привычной игры в угоду прагматичности (в основном неудачно, см. первый матч ЛЧ с «Тоттенхэмом» и игры с «Ливерпулем»). Весьма часты ситуации, когда тренеры топ-команд зацикливаются прежде всего на нейтрализации сильных сторон соперника, что выливается в «шахматы», не соответствующие огненной вывеске. К примеру, в их полуфинале 2015/16 (лучшее достижение в истории «Сити», первый кубок Зидана) был забит всего один мяч.
Кто победит? Помня то, как Гвардиола выступает в плей-офф (обескураживающие вылеты от «Монако», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»), фаворитом выглядит «Реал», особенно с лигочемпионским волшебством Зидана, которое уже кажется чем-то вполне материальным, ощутимым и важным. Но, учитывая травму Азара и непонятное состояние пропускающего матчи по решению тренера Бэйла, возникает вопрос по опасности атаки «Реала». К тому же, Мадрид сыграл вничью три матча подряд и вынудил Зидана охарактеризовать этот период нецензурным словом.
«Сити» сейчас тоже находится не в лучших кондициях за время работы Гвардиолы (см. турнирную таблицу АПЛ), но три своих последних матча выиграл. Да и Пеп не настолько «шарлатан», чтобы задолго не выстроить всю подготовку команды именно к матчам с «Реалом». У «сливочных», идущих очко в очко с «Барсой», такой возможности нет. Также все игроки «Сити» заявляют, что лучшей мотивации в ЛЧ, чем двухлетний бан, быть не может.
Наконец, в каких составах выйдут команды? С Пепом это всегда вопрос, обреченный на неправильный ответ: вспомните, как при наличии здоровых Агуэро и Жезуса, он выставил против «МЮ» «ложной девяткой» Бернарду Силву. Или безумную схему без правого защитника в ответном дерби. Или постоянные премудрости, к которым команда не готова, в каждом плей-офф.
У «Реала» из-за уже упомянутых проблема Азара и Бэйла напрашивается вариант с четырьмя центральными полузащитниками, опробованный Зиданом ещё в январском Суперкубке. Вполне возможно, Зизу захочет потягаться с «Сити» в центре поля с помощью квартета Каземиро-Модрич-Кроос-Вальверде.
Эта битва изобилует вопросами и интригами, на которые первый матч вряд ли даст и половины ответов. Топовая вывеска, которая была бы шикарной и для финала, где абсолютно ничего не ясно, – что может быть лучше?
Фото: Getty Images, Reuters, Perform