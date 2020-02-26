"Реал" - "Сити" Как завершится первый матч?

Победой "Реала" Ничьей Победой "Сити"





Короли Лиги чемпионов против её неудачников, Роналду в погоне за новым "Золотым мячом"

Самая интересная пара 1/8 финала «Реал» – «Манчестер Сити» сегодня начнёт выявление сильнейшего, а «Ювентус» попробует разобраться с «Лионом» уже в первом матче.