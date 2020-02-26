Кто пройдёт дальше?

Манчестер Сити Реал





"Сити" не забил кучу моментов и привёз гол в свои ворота, но сумел всё исправить

Тот редкий случай, когда при трудностях в Лиге чемпионов команда Пепа не поплыла, а напротив наверстала то, что упустила перед голом соперника.