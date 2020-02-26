"Сити" не забил кучу моментов и привёз гол в свои ворота, но сумел всё исправить

«Сити» неплох в прессинге, но слаб в розыгрыше
В начале игры преобладала картина, в которой «Реал» пытался разыграть мяч от своей штрафной с помощью Модрича, опускавшегося в зону между Вараном и Карвахалем. «Сити» выстраивался по схеме 4-4-2, причём Жезус расположился слева, а переднюю пару (это же Пеп) составили Бернарду и Де Брюйне.
Сперва за счёт высокого прессинга, ставившего «Реал» и Модрича в затруднительное положение, «Сити» создавал впечатление контроля за ходом игры – они чаще проходила на чужой половине.
Но затем, когда «Реал» пусть и стерильным владением начал продвигаться вперёд, выяснилось, что в розыгрыше от своей штрафной «Сити» будет даже послабее. Эдерсон по полминуты стоял около мяча, чтобы отправить его в район центрального круга. За дальние выносы от своей штрафной нападающие «Сити» не цеплялись. Мяч доставался «Реалу», мадридцы продолжали владеть им около центральной линии (стоит отметить, что без Крооса) и в итоге перевладели команду Гвардиолы по итогам первого тайма.
«Сити» не играл лучше, но был острее. Причина – из трёх букв
И их вы на радость Леониду Якубовичу без труда откроете. КДБ в очередной раз в этом сезоне подтвердил, что, даже если у «Сити» не идёт игра, соперник всё перекрывает, то у Гвардиолы всегда имеется бельгийский Х-фактор.
На 21-й минуте благодаря его гениальной передаче момент себе создал Жезус. На 28-й уже сам Кевин оказался на ударной позиции после паса Мареза, а в концовке тайма классная подача Де Брюйне с углового заставила Куртуа ошибиться – Жезус мог поражать ворота, но промахнулся.
«Реал» на эти три момента ответил одним – убойным, но более прозаичным. Менди навесил на Бензема, который даже не прыгая опасно замкнул подачу. Спустя пару минут стало ясно, почему.
«Сити» снова без лучшего защитника?
В превью я отдельным пунктом отмечал возвращение Лапорта как фактор, который может решить исход противостояния, но Эмерику, ещё не игравшему в феврале полный матч, было нехорошо. Бросилась в глаза одна его ошибка в простейшей передаче, а когда француз позволил Бензема беспрепятственно пробить из убойной позиции, Пеп уже готовил замену. Гвардиола полгода ждал возвращения своего лучшего (и единственного топового) центрального защитника к Лиге чемпионов, но потерял его на 30-й минуте плей-офф.
Гвардиола (а точнее Марез) бьёт Зидана его оружием, но вскользь
В прежние времена ход такого матча казался бы очевидным: «Реал» должен был играть на контратаках, «Сити» – владеть мячом, но обе команды меняются. Потому не было громадной сенсацией то, что начало второго тайма ознаменовалось именно двумя выпадами гостей.
Первый, на 50-й минуте, был настоящей контратакой, разогнанной де Брюйне. Второй стал результатом длинного верхового паса от центрального защитника за спину коллегам. И то, и другое – не совсем стихия «Сити», но обе ситуации привели к голевым моментам у Мареза. Рияду нужно было реализовать хоть что-то – и всё могло сложиться для «Манчестера» куда легче. Но команда, которая умудрилась при полном доминировании на протяжении часа проиграть «Тоттенхэму», не могла просто взять и забить с пяти голевых моментов.
Классика проблем «Сити»: нереализация, привоз и гол в свои
И, конечно же, команда Гвардиолы поплатилась за разбазаренные моменты, причём с инициативой расплаты выступила сама. Отаменди подставил Родри неудобным пасом, испанец не выпутался из трудной ситуации, а Уокер словно стал жидким нетерминатором и пропустил через себя Винисиуса. Даже бразилец с его стремящейся к нулю реализацией от такого счастья разобрался хладнокровно, выкатив на Иско.
«Сити» придумал себе проблемы из ничего. При счёте 0:1 нужда в голе возросла, но вот свободных зон, которыми команда так здорово пользовалась в начале тайма, возникнуть уже не могло.
И снова он!
Команда с Кевином де Брюйне в составе не может выглядеть в позиционном нападении безнадёжно, но моментов «горожане» после гола «Реала» уже не создавали. Напротив, второй мог забивать Рамос, но его удар был заблокирован. Ещё и Пеп не спешил с заменами: на 73-й минуте выпустил Стерлинга, а Агуэро продолжал держать за бровкой.
«Сити» не просто так обвиняют в нарушениях финансового фэйр-плэй: в истории клуба было колоссальное количество дорогих покупок, но при всей обыденности больших трат на игроков одна уж слишком выделяется. Марез, Бернарду, Жезус хороши, но не могли они взять и из ничего придумать гол.
Что хороший футболист может сделать в такой ситуации, когда на тебе висят три соперника и ты повернулся спиной к воротам? Правильно, сохранить мяч, откатив его Стерлингу.
И только Кевин де Брюйне через мгновение развернётся и в диком цейтноте успеет выпилить такой навес, чтобы Рамос его не достал, а Жезус – достал и результативно (с его-то реализацией!) замкнул. Ну это гений.
«Реалу» нужен гонг. Немедленно!
Порой боксёрам везёт (относительно) пропустить тяжёлый удар, отправиться в нокдаун, но не быть сразу же добитым из-за окончания раунда. Не случай «Реала»: у «Сити» же впереди оставалось целых 15 минут, а уже через минуту после гола Габи должен был оформлять дубль. Видимо, не забил потому, что навешивал не де Брюйне.
Но через пять минут примеру КДБ последовал Стерлинг, войдя в штрафную и заработав пенальти. Правда, в этом случае поражаешься не мастерству нападающего, а глупости Карвахаля, который зачем-то пошёл в рискованный подкат под самого падучего футболиста мира, который может рухнуть от одного лишь взгляда на него.
Дополнительную сюжетную линию на пенальти предоставили кандидатуры «дуэлянтов». С того момента, как Куртуа увёл спутницу у де Брюйне, времени прошло много, но Кевин уж точно никогда не посмотрит на него как на доброго приятеля по сборной. Шансов спасти «Реал» КДБ, вопреки сложившейся в команде традиции, вратарю не оставил.
В Манчестер – с дефицитом и без Рамоса
Вдобавок ко всему, ещё и капитан «Реала» схватил в концовке на Жезусе красную карточку – Габи со скрипом и ошибками, но оправдал выбор Пепа не в пользу Агуэро. Рамос ужасно сыграл в эпизоде с первым голом, но «Реал» с ним и без него – это две разные команды (первая ещё и всегда может забить с углового в компенсированное время).
Так что поездка в Англию без Рамоса и с голевым дефицитом выглядит для «Реала» совсем малоперспективной. В прошлой Лиге чемпионов камбэки случались и не такие, а многие игроки этого «Реала» выиграли по 4 кубка чемпионов, но «Сити» сделал очень большой шаг в четвертьфинал последней (если CAS не обрадует) Лиге чемпионов для этого великолепного коллектива Гвардиолы. Шанс на то, чтобы стать великим, остался один.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
"Реал" - "Манчестер Сити" - 1:2
Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пен).
"Реал" - "Манчестер Сити" - 1:2
Голы: Иско, 60 - Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пен).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Ф. Менди, Модрич (Васкес, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Йович, 84), Винисиус (Бэйл, 75), Бензема.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт (Фернандиньо, 33), Отаменди, Б. Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Жезус.
Предупреждения: Б. Менди, 29, Вальверде, 48, Модрич, 54.
Удаление: Рамос, 86.
Фото: UEFA / GETTY