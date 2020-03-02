Матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между туринским "Ювентусом" и "Лионом" может пройти при пустых трибунах, сообщает Football Italia.

В первом матче, во Франции, "Лион" обыграл "Ювентус" со счётом 1:0.



Ответная игра пройдёт в Турине 17 марта. Начало матча в 23:00 мск.



Президент "Лиона" ранее заявил, что команда готова к любым вариантам проведения матча, вплоть до игры на нейтральном поле.



Напомним, в последние дни в Италии обострилась вспышка коронавируса, из-за чего были отменены почти все матчи 26-го тура Серии А. Матч "Интера" с "Лудогорцем" в середине прошлой недели так же прошёл без зрителей.