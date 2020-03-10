Анхелиньо: я сейчас на седьмом небе

Защитник "Лейпцига" Анхелиньо прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (1:0, 3:0) и выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я на седьмом небе от счастья. Мы очень рады победить. Мы доминировали, но нам пришлось поработать. Было бы здорово сыграть в следующем раунде с "Манчестер Сити". Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа — залог нашего успех", - приводит слова Анхелиньо пресс-служба УЕФА.

Анхелиньо является воспитанником "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провел 5 матчей и забил один гол.


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Теги: Анхелиньо РБ Лейпциг Тоттенхэм
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