Моуринью в третий раз подряд вылетает в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с крупным счетом проиграл "Лейпцигу" - 0:3.



В первой игре лондонца проиграли на своем поле со счетом 0:1. Таким образом, "Тоттенхэм" завершил свое выступление в главном еврокубковом турнире.



Для главного тренера английского клуба Жозе Моуринью этот вылет стал уже третьим подряд в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Ранее он вылетал на первой стадии с "МЮ" и "Челси".