"Аталанта" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде одержала победу над "Валенсией". Встреча завершилась со счетом 4:3.
Покер в этом матче оформил нападающий Йосип Иличич.
В первой игре, которая прошла в Италии, "Аталанта" победила со счетом 4:1. В той встреча Иличич забил один гол. Таким образом, 32-летний словенец стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 5 или более голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф.
Ранее это удавалось форварду "Барселоны" Лионелю Месси, который в 2012 году забил 6 голов "Байеру", и Криштиану Роналду, который выступая на тот момент за "Реал" забил 5 голов "Баварии".
Иличич - третий игрок в истории ЛЧ, которому удалось забить как минимум 5 голов в двухматчевом противостоянии
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