Клопп - о матче с "Атлетико": мы пропустили голы, которые нельзя объяснить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/8 финала ЛЧ от мадридского "Атлетико" (2:3, 0:1).

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"Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить.После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли", — цитирует Клопа BT Sport.Вчера "Ливерпуль" на своём поле уступил мадридскому "Атлетико" в дополнительное время со счётом 2:3. Первую игру на "Ванда Метрополитано" также выиграли "матрасники" - 1:0."Ливерпуль" покидает Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив команде Диего Симеоне в двухматчевом противостоянии с общим счётом 2:4.Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "красные" в финале выиграл "Тоттенхэм" - 2:0.