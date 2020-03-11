Тухель: все говорили так, будто мы вылетели из всех кубков. Быть критиком - просто

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подвёл итог противостояния в 1/8 финала ЛЧ с дортмундской "Боруссией" (2:0, 1:2).

Фото: "ПСЖ"

"Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто" — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.Вчера "ПСЖ" на своём поле обыграл дортмундскую "Боруссию" 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре в Дортмунде парижане уступили со счётом 1:2.Отметим, что матч проходил без зрителей в целях безопасности из-за распространения коронавируса.В чемпионате Франции "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Марсель" на 12 очков, при этом имея игру в запасе.