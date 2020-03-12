Линекер подверг критике троллинг Холанда игроками "ПСЖ"

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер раскритиковал действия футболистов "ПСЖ".



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Во время и после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" игроки французского клуба принимали позу медитации, в которой празднует голы Эрлинг Холанд.



"Непрофессионализм. Ему всего 19, чёрт побери", – написал Линекер в твиттере.



Такой троллинг вызван постом Холанда в Snapchat. Футболист выложил фотографию в социальной сети с подписью: "Париж – мой город, а не ваш".



В ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов "ПСЖ" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0 и обеспечил себе выход в следующую стадию турнира.