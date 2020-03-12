УЕФА решит судьбу национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта

УЕФА примет решение о дальнейшем проведении еврокубков и Евро-2020 в этом сезоне на конференции 17 марта.

Источник: Газета.Ру

Напомним, из-за распространения коронавируса в мире многие матчи в чемпионатах и еврокубках проходят без зрителей. Сейчас большинство национальных чемпионатов ушло на паузу.



Мероприятие, на котором решится судьба всех турниров, пройдёт 17 марта по видеосвязи. Помимо продолжения Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также национальных турниров, будет принято решение о проведении Евро-2020.