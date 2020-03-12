Матчи "Ювентус" - "Лион" и "Манчестер Сити" - "Реал" в Лиге чемпионов перенесены

В Лиге чемпионов отменено два матча.

Источник: getty images

Речь идёт об играх "Ювентус" - "Лион" и "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид", которые должны были сыграны 17 марта.



Напомним, 17 марта УЕФА проведет видеоконференции где решит целесообразность дальнейшего продолжения национальных чемпионатов, еврокубков, а также проведения Евро-2020. Это связано с распространением коронавируса в мире. К слову, у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани обнаружили коронавирусную инфекцию.