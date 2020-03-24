Матип: после 4:0 с "Барселоной" все праздновали, а я сидел в маленькой комнате с подавленным Месси

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип вспомнил вечер легендарной победы своей команды над "Барселоной" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 2018/19 со счётом 4:0.



"После игры мы выстроились вместе перед Копом и спели You’ll Never Walk Alone с фанатами. Это один из самых прекрасных моментов моей карьеры. У меня не было никаких мыслей: я парил в воздухе после того, как мы спели с фанатами. И когда я пришел в комнату для сдачи допинг-теста, то увидел довольно подавленного парня – Лионеля Месси.



Мы были знакомы с поля, но это не то знакомство, когда вы будто каждый день сидите в маленьком помещении и пьете вместе кофе. Все праздновали, а я сидел в маленькой комнате с Месси", – цитирует Матипа 11 Freunde.



Отыгравшись после 0:3 в первом матче, "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов и взял трофей, обыграв в финале "Тоттенхэм".