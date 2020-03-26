По итогам встречи было принято решение обратиться к футболистам с просьбой сократить зарплаты на 50% до момента, пока ситуация не нормализуется, сообщает The Guardian.
В настоящее время практически все турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Были приостановлены и еврокубковые турниры. Также принято решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.
Многие руководители клубов уже говорили, что ситуация может негативно сказаться на финансовом состоянии. Пока что большинство футболистов поддерживает форму самостоятельно, тренируясь дома.
ФИФА попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты на 50%
Руководство ФИФА провело консультации с представителями Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!