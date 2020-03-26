ФИФА попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты на 50%

Руководство ФИФА провело консультации с представителями Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
По итогам встречи было принято решение обратиться к футболистам с просьбой сократить зарплаты на 50% до момента, пока ситуация не нормализуется, сообщает The Guardian.

В настоящее время практически все турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Были приостановлены и еврокубковые турниры. Также принято решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Многие руководители клубов уже говорили, что ситуация может негативно сказаться на финансовом состоянии. Пока что большинство футболистов поддерживает форму самостоятельно, тренируясь дома.


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Теги: ФИФА Коронавирус
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