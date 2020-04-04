Как передаёт Goal, Чеферин заявил, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены до 3 августа.
Рассматривается возможность проведение одного матча на нейтральном поле вместо домашнего и гостевого.
Также возможен вариант, что оставшуюся часть плей-офф проведут в формате "финала восьми" или "финала четырех".
УЕФА: Лига чемпионов и Лига Европы должны быть закончены до 3 августа
Президент УЕФА Александр Чеферин установил дату окончания розыгрышей еврокубков.
Фото: Getty Images
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