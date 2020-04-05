Чеферин: лучше играть без зрителей, транслируя матчи по телевидению, чем вообще не играть

Глава УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос, стоит ли проводить матчи без болельщиков.

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Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские футбольные соревнования, кроме белорусского футбола.



- Мы ждем развития этой ужасной ситуации в мире, особенно в Европе. Футбол без фанатов – это не то. Конечно, лучше играть со зрителями, чем без них.



Однако лучше играть без зрителей, транслируя матчи по телевидению, чем вообще не играть. Это то, чего хотят люди, это привнесет позитивную энергию в их дома, - цитирует Чеферина The Guardian.



Ранее стало известно, что заключительные стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов могут пройти в формате "финала четырех" или "финала восьми".



Глава европейского футбольного союза ранее заявлял, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть закончены до 3 августа.



На данный момент в мире уже больше миллиона и 250-ти тысяч подтвержденных заражений коронавирусом.