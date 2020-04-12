Ранее организация объявила, что в следствие пандемии коронавируса матчи еврокубков перенесены на неопределенный срок. Чуть позже президент УЕФА Александер Чеферин объявил, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа, однако пресс-служба организации выступила с заявлением, что слова главы Чеферина не так истолкованы и точной даты нет.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире число зараженных COVID-19 преодолело отметку в 1 850 000 человек, более 114 тысяч летальных исходов. Лидером по количеству случаев заболевания являются Соединенные Штаты - около 560 тысяч человек, более 22 тысяч смертей.
В России на данный момент известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. К этому моменту среди клубов РПЛ нет команд, участвующих в еврокубках.
УЕФА хочет доиграть еврокубковые матчи в августе
УЕФА планирует провести матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы в конце лета в течение трех недель.
Фото: tengrinews
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