Матчи 1/4 и 1/2 финала еврокубков будут сыграны в формате одной игры без болельщиков

Как сообщает Cadena Ser, УЕФА и ЕСА договорились о том, что матчи национальных первенств будут доиграны без зрителей.

Игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны состояться в августе, также пройдут без болельщиков. Четвертьфинальные и полуфинальные матчи еврокубков пройдут в формате одной игры на нейтральном поле.



Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты.



Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. Число зараженных достигло 1,9 млн человек.