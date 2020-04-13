Игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны состояться в августе, также пройдут без болельщиков. Четвертьфинальные и полуфинальные матчи еврокубков пройдут в формате одной игры на нейтральном поле.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. Число зараженных достигло 1,9 млн человек.
Матчи 1/4 и 1/2 финала еврокубков будут сыграны в формате одной игры без болельщиков
Как сообщает Cadena Ser, УЕФА и ЕСА договорились о том, что матчи национальных первенств будут доиграны без зрителей.
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