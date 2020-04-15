Кариус - об ошибках в финале ЛЧ: не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову

Экс-вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус вспомнил финал Лиги чемпионов 2017/18 с " Реалом " (1:3), когда он допустил две результативные ошибки.

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— Тот матч меня многому научил. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову, — рассказал вратарь в интервью Bild.



26-летний Кариус выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В том финальном матче Кариус сначала вынес мяч на ногу Кариму Бензема, а затем выпустил из рук после удара Гарета Бэйла. В августе 2018 года немец на правах двухгодичной аренды перешёл в "Бешикташ".



"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в следующем сезоне.