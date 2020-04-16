УЕФА предлагает провести финалы еврокубков в конце августа

УЕФА определился с приблизительными датами проведения финала еврокубков.

Об этом сообщает The Telegraaph.



По версии источника, финал Лиги чемпионов предлагается провести 29 августа, а финал Лиги Европы - 26 августа. В союзе надеются, что к этом моменту большинство стран откроют воздушные границ и футболисты смогут беспрепятственно перемещаться.



Напомним, в мире зафиксировано свыше 2 000 000 случаев заражения коронавирусом. 139 000 человек умерло.