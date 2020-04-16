Об этом сообщает The Telegraaph.
По версии источника, финал Лиги чемпионов предлагается провести 29 августа, а финал Лиги Европы - 26 августа. В союзе надеются, что к этом моменту большинство стран откроют воздушные границ и футболисты смогут беспрепятственно перемещаться.
Напомним, в мире зафиксировано свыше 2 000 000 случаев заражения коронавирусом. 139 000 человек умерло.
УЕФА предлагает провести финалы еврокубков в конце августа
УЕФА определился с приблизительными датами проведения финала еврокубков.
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