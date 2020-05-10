В УЕФА опровергли информацию о возобновлении Лиги чемпионов 7 августа

Дата возобновления матчей Лиги чемпионов по-прежнему неизвестна.

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Ранее сообщалось, что 7 августа в Турине состоится ответный матч 1/8 финала между "Ювентусом" и "Лионом". Однако в УЕФА опровергли эту информацию.



— Ничего еще не решено, — цитирует пресс-службу организации DPA.



Напомним, турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Несколько участников 1/4 финала определить удалось, а в остальных парах всё остановилось после первого матча.