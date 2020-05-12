Бюджет "Атлетико" существенно сократится, если клуб не попадет в Лигу чемпионов

По данным AS, в случае непопадания в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, бюджет "Атлетико" будет существенно сокращен.

Напомним, на данный момент приостановлены все ведущие европейские лиги и турниры. Перед началом сезона бюджет "матрасников" составлял 500 миллионов евро. Известно, что на следующий сезон бюджет "Атлетико" сократится на 100 миллионов евро. Если же "Атлетико" не пробьется в главный клубный европейский турнир, то сокращение составит порядка 200 млн евро.

Сезон в Испании был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Атлетико
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