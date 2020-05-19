1/4 финала ЛЧ-2019/20 пройдет в формате одного матча. Далее - "Финал четырех" в Стамбуле

Как сообщает AS, рабочая группа УЕФА рассматривает вариант, при котором матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут в формате одного матча.



Далее будет сыгран "Финал четырех" в Стамбуле. Данное предложение пользуется наибольшим одобрением всех сторон. Она будет рассмотрена на заседании исполнительного комитете УЕФА, который состоится 17 июня.



Ранее сообщалось, что Лига чемпионов возобновится 8-го августа.