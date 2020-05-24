В Великобритании 41 человек умер от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико" привел к 41-й смерти в Великобритании.

According to a report of British national health service, playing Liverpool-Atletico with crowd attendance have caused 41 deaths for #coronavirus — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 24, 2020

Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своем Twitter.- Как сообщает министерство здравоохранения Великобритании, проведенный со зрителями матч "Ливерпуль" - "Атлетико" повлек за собой 41 смерть от коронавируса, - написал журналист.Напомним, матч состоялся 12 марта. В тот период COVID-19 уже активно распространялся на территории Европы.Игра завершилась со счетом 2:3. По ее итогам "мерсисайдцы" покинули турнир, "Атлетико" вышел в 1/4 финала.Количество зараженных коронавирусом во всем мире перевалило отметку в 5,4 миллионов человек.