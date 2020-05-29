Финал ЛЧ текущего сезона может быть перенесен из Стамбула

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 может пройти не в Турции.

Фото: Reuters

Об этом сообщает New York Times. Также отмечается, что УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании исполкома 17 июня. Город, который примет финал, скорее всего, примет и все оставшиеся матчи турнира, начиная с четвертьфинала.



Также источник со ссылкой на испанские СМИ сообщает, что УЕФА планирует провести в этом году финал Лиги чемпионов в Лиссабоне.



Розыгрыш Лиги чемпионов текущего сезона был прерван из-за пандемии коронавируса.