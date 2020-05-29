- Создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения календарных решений и вариантов формата, которые позволили бы завершить текущий сезон. В настоящее время рассматриваются различные варианты. На данном этапе не принято никаких решений, - цитирует представителя УЕФА СЭ.
Ранее появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов этого сезона может пройти не в Турции. Отмечается, что УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании исполкома 17 июня.
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Лиги наций текущего сезона были прерваны из-за пандемии коронавируса.
В УЕФА обсуждается вопрос по месту и времени завершения еврокубков текущего сезона
В УЕФА заявили, что на данный момент нет четкого сценария по завершению еврокубковой кампании текущего сезона.
Фото: УЕФА
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