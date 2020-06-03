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Президент Португалии намекнул, что финал Лиги чемпионов пройдет в его стране

Президент Португалии Арсело Ребело де Соуза рассказал журналистам, что в его стране может пройти большое футбольное событие.
Фото: Eurosport
- У меня такое чувство, что в августе у нас могут быть хорошие новости в отношении международного футбола в Португалии. Мы не собираемся торопиться, - цитирует президента Португалии Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что финал Лиги чемпионов 2019/20 может пройти в Лиссабоне. Изначально местом проведения значился Стамбул, однако недавно появилась новость, что там матч не пройдет.

Также отмечается, что УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании исполкома 17 июня. Город, который примет финал, скорее всего, примет и все оставшиеся матчи турнира, начиная с четвертьфинала.


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Теги: Лига чемпионов
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