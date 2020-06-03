По данным Bild, УЕФА рассматривает вариант доигровки Лиги чемпионов в одной стране начиная со стадии четвертьфиналов. Место, в котором пройдет турнир, должно иметь четыре стадиона в радиусе 100 км друг от друга.
Сейчас в качестве принимающей стороны рассматривается Франкфурт, который может подать заявку вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом. Ранее президент Португалии намекнул, что финал Лиги чемпионов пройдет в его стране.
УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании исполкома 17 июня. Напомним, все еврокубковые турниры были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Россия может стать местом проведения матчей Лиги чемпионов текущего сезона
Россия намерена подать заявку на проведение мини-турнира Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Фото: СЭ
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