УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут состояться 8 и 9 августа.

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Как сообщает AS, в следующую среду УЕФА утвердит план для завершения Лиги чемпионов.



12 августа в Лиссабоне пройдет мини-турнир, в котором 8 клубов сыграют в формате плей-офф из одного матча. Все игры будут проходить без зрителей.



На данный момент в 1/4 финала турнира вышли 4 клуба: "ПСЖ", "Аталанта", "Лейпциг" и "Атлетико".



В рамках 1/8 финала должны пройти еще четыре ответных матча.