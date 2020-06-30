В УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Португалии, где пройдут матчи Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке COVID-19 в Португалии.
Фото: Champions League
Сообщается, что ряд португальских городов закроют на карантин в связи с увеличением случаев заболевания. Соответственно, там запретят массовые спортивные мероприятия.

- Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В, - цитирует Чеферина Daily Mail.

Лига чемпионов, начиная с четвертьфинальных матчей, пройдет в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа. Напомним, игры 1/8 финала текущего сезона ЛЧ пройдут на стадионах принимающей стороны.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чеферин УЕФА Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Челси" официально представил форму на будущий сезон с новым спонсором
Бышовец - о Слуцком: волевых качеств у него маловато 1
Григорий Иванов: мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург
Гончаренко вернулся осторожно и триумфально: минимум эмоций и разговоров, извинения и изменения
"Оренбургу" засчитают второе техническое поражение подряд 1
"Можно попросить Моуринью взять команду, но с таким составом ничего не будет". Актер Маклаков - о "Спартаке" 2
Кучаев: значение матча со "Спартаком" в ЦСКА объяснять никому не надо
Роналду поделился эмоциями после победы над "Дженоа"
Самедов - о ЧМ-2018: хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы
В УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Португалии, где пройдут матчи Лиги чемпионов
ЦСКА опубликовал видео победной раздевалки после матча со "Спартаком"
"Сельта" продлила аренду Смолова до конца сезона 1
Акинфеев - в топ-10 вратарей с наибольшим количеством сухих матчей с 2000 года 1
Месси - лучший игрок по системе "гол+пас" с 2000 года
Газизов - о продаже "Уфы" европейским инвесторам: через какое-то время все может произойти
Джикия: подвел ли Зобнин команду? Если говорить грубо - да 2
Марадона может стать главным тренером сборной Испании 4
"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико", Месси забил 700-й гол в карьере 1
Гол Роналду помог "Ювентусу" выиграть у "Дженоа"
Влашич: ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки
"Краснодар" интересуется полузащитником "Милана" Лаксальтом
Джикия: судейство как всегда не в пользу "Спартака" 37
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон"
Гончаренко - об отъезде в Беларусь: я пожалел о своем поступке и принес ребятам извинения 11
Пономарёв: никак не связываю победу ЦСКА с возвращением Гончаренко. Это команда собралась на принципиальный матч 1
Тедеско: Максименко - топ вратарь, претензий нет. Но он может оплатить команде ужин 5
Червиченко: мне с первого дня не нравится работа Тедеско 2
Червиченко - о дерби: это была лучшая игра после рестарта чемпионата 5
Масалитин: от "Спартака" я ждал большего 1
Тедеско: почему я должен первый идти жать руку Гончаренко? 7
Все новости