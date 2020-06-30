В УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Португалии, где пройдут матчи Лиги чемпионов

Сообщается, что ряд португальских городов закроют на карантин в связи с увеличением случаев заболевания. Соответственно, там запретят массовые спортивные мероприятия.
- Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В, - цитирует Чеферина Daily Mail.
Лига чемпионов, начиная с четвертьфинальных матчей, пройдет в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа. Напомним, игры 1/8 финала текущего сезона ЛЧ пройдут на стадионах принимающей стороны.
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Фото: Champions League
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