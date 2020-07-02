Лига чемпионов в следующем сезоне стартует в октябре

УЕФА определилась с расписанием розыгрыша Лиги чемпионов на следующий сезон.

Турнир начнется не в сентябре, как это было обычно, а 20 октября. 20 и 21 числа будут сыграны первые туры группового этапа. Последний тур будет сыгран 8-9 декабря.



Матчи плей начнутся 16 февраля 2021 года. Игры 1/4 финала запланированы на 6 и 7 апреля, ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы намечены на 27 и 28 апреля (первые матчи) и 4 и 5 мая (ответные). Финал состоится 29 мая в Стамбуле.



Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов будет доиграть в Португалии. Все матчи пройдут в Лиссабоне.