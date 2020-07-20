В 2020 году "Золотой мяч" не будет вручён

Журнал France Football сообщил, что в 2020 году издание не будет вручать приз "Золотой мяч".

Фото: AFP

Как сообщают организаторы премии, они решили не определять лучшего игрока года, так как сезон нельзя оценивать из-за влияния пандемии коронавируса. Не во всех странах сезон был возобновлён. Поэтому при оценке лучших игроков готова будет упущена объективность.



К тому же, издание сообщает, что журналисты, принимающие участие в голосовании, могут быть сосредоточены на собственных проблемах, а не на выборе лучшего игрока года.



Примечательно, что "Золотой мяч" не будет вручён впервые с 1956 года, то есть, за всё время существования премии.