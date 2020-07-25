Если матч будет под запретом, то УЕФА попробует перенести встречу в Португалию.
Напомним, ответная игра в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" должна пройти в Англии 7 августа. Первая встреча завершилась поражением мадридцев со счетом 1:2.
Источник: Marca
Матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" может не состояться
Власти Великобритании ввели карантин для всех лиц, приехавших из Испании, где зафиксирована новая волна коронавируса, поэтому игра "Манчестер Сити" и "Реала" находится под угрозой срыва.
Фото: Getty Images
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