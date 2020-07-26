Власти Великобритании ввели карантин для всех лиц, приехавших из Испании, где зафиксирована новая волна коронавируса, поэтому игра "Манчестер Сити" и "Реала" была под угрозой срыва.
Напомним, ответная игра в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" должна пройти в Англии 7 августа. Первая встреча завершилась поражением мадридцев со счетом 1:2.
Источник: Sky Sports
Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" пройдет в Англии, несмотря на карантин
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити и "Реалом" состоится в намеченные сроки.
Фото: Getty Images
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