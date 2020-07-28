Оба игрока вернулись в общую группу и смогут помочь мадридской команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
У Азара были проблемы с голеностопом, а Марсело пропустил остаток сезона Примеры из-за повреждения приводящей мышцы.
Поединок "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 7 августа.
Источник: AS
Азар и Марсело восстановились от травм
Защитник Марсело и полузащитник Эден Азар покинули лазарет "Реала".
Фото: AS
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