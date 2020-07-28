Азар и Марсело восстановились от травм

Защитник Марсело и полузащитник Эден Азар покинули лазарет " Реала ".

Фото: AS

Оба игрока вернулись в общую группу и смогут помочь мадридской команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".



У Азара были проблемы с голеностопом, а Марсело пропустил остаток сезона Примеры из-за повреждения приводящей мышцы.



Поединок "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 7 августа.



Источник: AS