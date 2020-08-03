Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах от COVID-19

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношенской лиги УЕФА и женской лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.

Фото: Reuters

Также все игроки выйдут на поле в футболках с надписью "Спасибо". Такой жест адресован медикам, которые до сих пор продолжают борьбу с инфекцией по всему миру.



Напомним, матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/8 финала пройдут в Португалии. Встречи Лиги Европы со стадии 1/4 финала (и некоторые матчи 1/8) состоятся в Германии.



Ближайшие матчи еврокубков начнутся завтра, 5 августа. В рамках 1/8 финала Лиги Европы будет сыграно четыре матча.



Источник: сайт УЕФА