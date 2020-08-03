Также все игроки выйдут на поле в футболках с надписью "Спасибо". Такой жест адресован медикам, которые до сих пор продолжают борьбу с инфекцией по всему миру.
Напомним, матчи Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/8 финала пройдут в Португалии. Встречи Лиги Европы со стадии 1/4 финала (и некоторые матчи 1/8) состоятся в Германии.
Ближайшие матчи еврокубков начнутся завтра, 5 августа. В рамках 1/8 финала Лиги Европы будет сыграно четыре матча.
Источник: сайт УЕФА
Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах от COVID-19
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношенской лиги УЕФА и женской лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.
Фото: Reuters
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