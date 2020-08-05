Стали известны судейские бригады матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА обнародовала списки судейских бригад, которые будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов 7 августа.
Фото: УЕФА
Ответный матч "Манчестер Сити" и "Реала" будет обслуживать немецкая бригада Феликса Брыха.

На матче "Ювентус" - "Лион" также будут работать немецкие арбитры. Главным судьёй будет Феликс Цвайер.

Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени. В первом матче "Реал" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 1:2. "Лион" во Франции победил "Ювентус" со счётом 1:0.

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Теги: Ювентус Реал Манчестер Сити Лион
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