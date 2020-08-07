Дубль в составе туринской команды оформил нападающий Криштиану Роналду.
Португалец забивает в плей-офф ЛЧ в каждом из последних 14 сезонов, пишет Sky Sports Statto.
Напомним, что "Ювентус", несмотря на победу, не смог пробиться в четвертьфинал турнира, так как в первой игре уступил "Лиону" (0:1).
Роналду на протяжении 14 сезонов подряд забивает в плей-офф Лиги чемпионов
"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал победу над "Лионом" со счетом 2:1.
Фото: ФК "Ювентус"
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