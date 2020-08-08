"ПСЖ" включил травмированного Мбаппе в заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе был включён в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".



Фото: L'Equipe

Ранее сообщалось, что участие француза в игре находится под вопросом. Ранее нападающий получил тяжёлую травму и передвигался на костылях.



При этом пока неизвестно, сможет ли он сыграть с "Аталантой". Но Мбаппе отправился с командой в Португалию, где и будет проходить матч 1/4 финала.



В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов "ПСЖ" победил по сумме двух матчей дортмундскую "Боруссию", а "Аталанта" - "Валенсию".



Матч "Аталанта" — "ПСЖ" состоится 12 августа.