Ранее сообщалось, что участие француза в игре находится под вопросом. Ранее нападающий получил тяжёлую травму и передвигался на костылях.
При этом пока неизвестно, сможет ли он сыграть с "Аталантой". Но Мбаппе отправился с командой в Португалию, где и будет проходить матч 1/4 финала.
В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов "ПСЖ" победил по сумме двух матчей дортмундскую "Боруссию", а "Аталанта" - "Валенсию".
Матч "Аталанта" — "ПСЖ" состоится 12 августа.
"ПСЖ" включил травмированного Мбаппе в заявку на матч Лиги чемпионов с "Аталантой"
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе был включён в заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аталантой".
Фото: L'Equipe
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