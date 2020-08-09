Гвардиола: если не получится выиграть Лигу чемпионов, я не буду считать это катастрофой

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением по поводу значимости победы в Лиге чемпионов.

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Напомним, что в 1/8 финала "Ман Сити" прошёл "Реал" Мадрид, дважды обыграв соперника. В четвертьфинале "горожан" ждёт "Лион"."Формат Лиги чемпионов похож теперь на чемпионат мира. Каждый матч – это финал: либо идешь дальше, либо вылетаешь. Второго шанса в ответной встрече не будет.Конечно, мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, но если не получится, то я не буду считать это катастрофой", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.Встреча команд состоится 15 августа в Лиссабоне.