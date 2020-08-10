Помочь команде не смогут полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Их тесты на коронавирус дали положительный результат.
Ранее пресс-служба команды сообщила, что в "Атлетико" двое футболистов заразились коронавирусом. Но их имена до этого не назывались.
Болезнь игроков проходит бессимптомно. Но сейчас они оба изолированы.
Матч "РБ Лейпциг" - "Атлетико" будет проходить 13 августа в Лиссабоне.
"Атлетико" назвал футболистов, заразившихся коронавирусом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов
Пресс-служба "Атлетико" Мадрид сообщила, что два футболиста команды пропустят матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".
Фото: Marca
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