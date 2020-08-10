"Атлетико" назвал футболистов, заразившихся коронавирусом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба "Атлетико" Мадрид сообщила, что два футболиста команды пропустят матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".



Фото: Marca

Помочь команде не смогут полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Их тесты на коронавирус дали положительный результат.



Ранее пресс-служба команды сообщила, что в "Атлетико" двое футболистов заразились коронавирусом. Но их имена до этого не назывались.



Болезнь игроков проходит бессимптомно. Но сейчас они оба изолированы.



Матч "РБ Лейпциг" - "Атлетико" будет проходить 13 августа в Лиссабоне.