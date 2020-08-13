"Завтра мы будем играть не против Месси, а против "Барселоны". Месси - футболист мирового класса, мы думали, как играть против него. Но подробности я раскрывать не стану. И у нас, и у "Барселоны" замечательные составы. Все мы знаем, что в таких матчах немного удачи будет иметь решающее значение", - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Матч пройдет 14 августа и начнется в 22:00 мск.
Флик: мы будем играть не против Месси, а против "Барселоны"
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
le10sport.com
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