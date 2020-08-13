Флик: мы будем играть не против Месси, а против "Барселоны"

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

le10sport.com

"Завтра мы будем играть не против Месси, а против "Барселоны". Месси - футболист мирового класса, мы думали, как играть против него. Но подробности я раскрывать не стану. И у нас, и у "Барселоны" замечательные составы. Все мы знаем, что в таких матчах немного удачи будет иметь решающее значение", - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.



Матч пройдет 14 августа и начнется в 22:00 мск.