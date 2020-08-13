Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен.
Дембеле пропустил долгое время из-за травмы. В июле француз приступил к тренировкам в общей группе.
Матч между "Барселоной" и "Баварией" пройдет завтра и начнется в 22:00 мск.
Сетьен сообщил, что Дембеле готов сыграть с "Баварией"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле готов сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".
Фото: Getty Images
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