Сетьен сообщил, что Дембеле готов сыграть с "Баварией"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле готов сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

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Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен.



Дембеле пропустил долгое время из-за травмы. В июле француз приступил к тренировкам в общей группе.



Матч между "Барселоной" и "Баварией" пройдет завтра и начнется в 22:00 мск.