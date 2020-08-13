Кейлор Навас может пропустить матч с "Лейпцигом" из-за травмы

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас может пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" из-за травмы.

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Голкипер был вынужден покинуть поле в матче 1/4 финала еврокубка с "Аталантой". Обследование выявило у Наваса двуглавой мышцы бедра. 15 августа планируется провести углубленное расследование повреждения.



Более того, под вопросом остается участие в матче Тьягу Силвы, который в той же игре повредил правое подколенное сухожилие.



Парижане встретятся с "РБ Лейпциг" 18 августа. Старт встречи - 22.00 мск.



Источник: сайт "ПСЖ"