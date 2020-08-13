Усман Дембеле сможет сыграть с "Баварией", футболист не выходил на поле с ноября

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил разрешение от медицинского штаба клуба принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: Global Look Press
Француз не играл с ноября прошлого года. В матче группового этапа с дортмундской "Боруссией" он получил травму. В феврале форвард получил новое повреждение и пропустил еще несколько месяцев.

Встреча "Барселоны" и "Баварии" пройдет сегодня. Начало игры - в 22.00 мск.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел всего 5 матчей и забил 1 гол.

Источник: сайт "Барселоны"

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Теги: Дембеле Барселона Бавария Лига чемпионов
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