"Бавария" забила 8 голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" с крупным счетом обыграла "Барселону".
© EPA-EFE
Встреча завершилась со счетом 8:2.

Счет в матче на 4-й минуте с передачи Роберта Левандовски открыл Томас Мюллер. Спустя 3 минуты Давид Алаба забил в свои ворота - 1:1. На 21-й минуте мюнхенцы вновь вышли вперед благодаря голу Ивана Перишича. Через 6 минут Серж Гнабри увеличил преимущество своей команды. На 31-й минуте Томас Мюллер довел счет в матче до разгромного.

Во втором тайме Луис Суарес отыграл один мяч, но спустя 6 минут Йозуа Киммих забил пятый гол в ворота каталонцев. На 82-й минуте Роберт Левандовски отправил 6-й мяч в сетку ворот тер Штегена, а спустя несколько минут голом отметился Филиппе Коутиньо. Точку в матче поставил все тот же Коутиньо, оформивший дубль - 8:2.

В полуфинале турнира "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

Лига чемпионов

1/4 финала

"Барселона" - "Бавария" 2:8


Голы: Мюллер, 4, Альба, 7 (авто.), Перишич, 22, Гнабри, 28, Мюллер, 31, Суарес, 57, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 89

Барселона: Штеген, Альба, Лангле, Пике, Семеду, Роберто (Гризманн, 46), Видаль, Йонг, Бускетс (Фати, 70), Суарес, Месси

Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 76), Киммих, Алаба, Горецка (Эрнандес, 84), Алькантара, Перишич (Коман, 67), Гнабри (Коутиньо, 75), Дэвис (Толиссо, 84), Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Боатенг, 42, Дэвис, 52, Суарес, 54, Альба, 59, Киммих, 85, 89

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Теги: Барселона Бавария
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