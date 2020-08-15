По этому показателю аргентинец вышел на 4-е место. Месси обошел бывшего форварда "Реала" Рауля, у которого 142 матча.
Лидирует экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс, который провел в Лиге чемпионов 177 игр. На втором месте форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, проведший 170 матчей.
Напомним, каталонский клуб проиграл "Баварии" со счетом 2:8.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Месси вышел на 4-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" стал для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси 143-м в турнире.
Фото: © REUTERS
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