Неймара признали лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.
Фото: "ПСЖ"
В матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты"(2:1) форвард "ПСЖ" сделал голевую передачу и совершил 16 успешных обводок, установив тем самым рекорд турнира по данному показателю.

Напомним, что Неймар перешёл в "ПСЖ" в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро. В 52 матчах за парижан форвард забил 47 голов.

Источник: твиттер Лиги Чемпионов

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Теги: ПСЖ Неймар
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