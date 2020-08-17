Неймара признали лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.

Фото: "ПСЖ"

В матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты"(2:1) форвард "ПСЖ" сделал голевую передачу и совершил 16 успешных обводок, установив тем самым рекорд турнира по данному показателю.



Напомним, что Неймар перешёл в "ПСЖ" в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро. В 52 матчах за парижан форвард забил 47 голов.



Источник: твиттер Лиги Чемпионов