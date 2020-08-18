УЕФА: никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - монстр

УЕФА признал нападающего "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марию лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов "ПСЖ" - "РБ Лейпциг" (3:0).

? Лучший игрок матча ?



Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - МОНСТР! ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

Счет в матче был открыт на 13-й минуте: Ди Мария подал в штрафную, где защитник Маркиньос был первым на мяче и головой переправил мяч в сетку ворот немецкого клуба.В конце первого тайма Неймар вывел Ди Марию один на один с вратарем и аргентинец уверенно пробил в угол.На 56-й минуте Хуан Бернат довел счет в матче до разгромного, ассистентом вновь выступил Ди Мария.В финале Лиги чемпионов французский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" - "Лион".