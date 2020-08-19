- Браво, Лео! - написал Кокорин под постом Паредеса в "Инстаграме".
"ПСЖ" разгромил "РБ Лейпциг" в полуфинале еврокубка со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте Маркиньосом. В конце первого тайма преимущество удвоил Ди Мария. На 56-й минуте Хуан Бернат довел счет в матче до разгромного.
В финале Лиги чемпионов французский клуб сыграет с победителем пары "Бавария" - "Лион". Их встреча пройдет сегодня, 19 августа.
"Браво, Лео!" Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал ЛЧ
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин поздравил своего бывшего одноклубника по "Зениту" Леандро Паредеса с выходом "ПСЖ" в Лигу чемпионов.
Фото: скриншот страницы Паредеса в "Инстаграме"
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